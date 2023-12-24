МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Энергетический концерн из Польши Orlen SA подал иск в арбитражный суд на американского поставщика сжиженного природного газа Venture Global LNG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Бельгия в шесть раз увеличила закупки российского СПГ

По данным агентства, спор связан с тем, что американская компания не соблюдает условия долгосрочного контракта на поставку СПГ. Отмечается, что на Venture Global ранее также подали в суд Shell и BP.

Venture Global в свою очередь заявила, что не смогла обеспечить поставки из-за проблем с инвестициями, но пообещала начать их к концу 2024 года, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Orlen требует от Venture Global немедленного начала исполнения условий контракта, концерн был вынужден заменить недостающие объемы СПГ посредством сделок на спотовом рынке.

По данным Bloomberg, задержка поставок не сказалась на энергетической безопасности Польши, но Orlen пришлось потратить в два раза больше денег, чем было предусмотрено по контракту с американским поставщиком. Концерн не исключает, что будет требовать от Venture Global возмещения этих расходов.

Orlen ожидает, что на арбитражное разбирательство уйдет один-два года, рассказали агентству источники.