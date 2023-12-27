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https://1prime.ru/gas/20231227/842681120.html
Посол оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта
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Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею... ПРАЙМ, 27.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта.
"В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", — сказал посол.
По его словам, заявления украинских чиновников давно себя обесценили и не заслуживают внимания российской стороны.
"Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники", — добавил дипломат.
Ранее австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину сообщил, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого.
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.