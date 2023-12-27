МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею Киева о транзите газа из России без контракта. Эксперт рассказала о последствиях задержки поставок газа с "Арктик СПГ 2"

"В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", — сказал посол.

По его словам, заявления украинских чиновников давно себя обесценили и не заслуживают внимания российской стороны.

"Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники", — добавил дипломат.

Ранее австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину сообщил, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.