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Казахстан планирует ввести в эксплуатацию два крупных газовых месторождения
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Национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" намерена в 2027 году ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас, добыча составит 1,1 миллиарда кубометров в год,... ПРАЙМ, 05.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" намерена в 2027 году ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас, добыча составит 1,1 миллиарда кубометров в год, сообщила в пятницу пресс-служба КМГ.
"В 2027 году "Казмунайгаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас. Ожидается добыча газа в объеме 1,1 миллиарда кубометров в год. Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение трех-четырех лет КМГ планирует запустить месторождение Центральный Урихтау — порядка 1 миллиарда кубометров газа в год. В прошлом году компания начала эксплуатацию месторождений Аксай Южный, Восточный Урихтау и Рожковское.
Отмечается, что КМГ разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 миллиарда кубометров в год к 2030 году без учета таких крупных проектов, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.