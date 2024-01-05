МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" намерена в 2027 году ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас, добыча составит 1,1 миллиарда кубометров в год, сообщила в пятницу пресс-служба КМГ. В Евросоюзе назвали объем газа, отобранного из ПХГ с начала зимнего сезона

"В 2027 году "Казмунайгаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас. Ожидается добыча газа в объеме 1,1 миллиарда кубометров в год. Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение трех-четырех лет КМГ планирует запустить месторождение Центральный Урихтау — порядка 1 миллиарда кубометров газа в год. В прошлом году компания начала эксплуатацию месторождений Аксай Южный, Восточный Урихтау и Рожковское.

Отмечается, что КМГ разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 миллиарда кубометров в год к 2030 году без учета таких крупных проектов, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.