ДОХА, 25 янв — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy подтвердила задержку поставок некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ) из-за использования альтернативных маршрутов по Красному морю по причине небезопасной ситуации в этом регионе, говорится в поступившем РИА Новости заявлении компании. Хуситы заявили, что продолжат блокировать Красное и Аравийское моря

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что катарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное море для оценки рисков в области безопасности.

"Несмотря на то, что текущие события в районе Красного моря могут повлиять на график некоторых поставок, поскольку они идут по альтернативным маршрутам, поставки СПГ из Катара находятся под контролем совместно с нашими уважаемыми покупателями", — говорится в сообщении.

При этом QatarEnergy заверила, что "беспрерывные поставки СПГ нашим клиентам остаются неизменными".