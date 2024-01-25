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QatarEnergy подтвердила задержку отдельных поставок СПГ
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Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy подтвердила задержку поставок некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ) из-за использования альтернативных... ПРАЙМ, 25.01.2024
энергетика, новости, газ, катар, спг, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 25 янв — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания QatarEnergy подтвердила задержку поставок некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ) из-за использования альтернативных маршрутов по Красному морю по причине небезопасной ситуации в этом регионе, говорится в поступившем РИА Новости заявлении компании.
В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что катарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное море для оценки рисков в области безопасности.
"Несмотря на то, что текущие события в районе Красного моря могут повлиять на график некоторых поставок, поскольку они идут по альтернативным маршрутам, поставки СПГ из Катара находятся под контролем совместно с нашими уважаемыми покупателями", — говорится в сообщении.
При этом QatarEnergy заверила, что "беспрерывные поставки СПГ нашим клиентам остаются неизменными".