МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ускоренными темпами наращивая поставки по "Силе Сибири", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. В Бельгии пока не знают, как прервать газовые контракты с Россией

"Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по "Силе Сибири", реализуется проект "дальневосточного" маршрута мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год, а также прорабатывается проект газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год", — написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

ЭКСПОРТ

По данным Новака, экспорт трубопроводного газа из России по итогам 2023 года составил 91,4 миллиарда кубометров, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) – около 43,6 миллиарда кубометров. При этом экспорт трубопроводного газа в 2024 году, по оценкам вице-премьера, вырастет на 11%, до 108 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ – на 14%, до 38 миллионов тонн.

"По нашим оценкам, в 2024 году экспорт трубопроводного газа увеличится на 11% год к году, до 108 миллиардов кубометров на фоне постепенного выхода на проектную мощность газопровода "Сила Сибири", а экспорт СПГ – на 14%, до 38 миллионов тонн", — говорится в статье.

ДОБЫЧА

Новак сообщил, что добыча газа в РФ по итогам 2023 года составила 636,7 миллиарда кубометров, снизившись на 5,5%. При этом, как уточняется, добыча газа на шельфовых месторождениях по итогам 2023 года возросла на 10,9%, до 34,5 миллиарда кубометров.