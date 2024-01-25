МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сроки строительства газопровода "Сила Сибири 2" и его основные показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с Китаем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Ростех" поставил для "Силы Сибири" четыре газоперекачивающих агрегата

"По перспективному газопроводу "Сила Сибири-2" выполнен технико-экономический анализ строительства, в ходе которого определены его ресурсная база и предварительные технологические параметры. Сроки строительства газопровода и его основные технико-экономические показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами", — написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Сила Сибири 2" — проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. "Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по газоснабжению

В марте президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что стороны согласовали практически все основные параметры строительства газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию. И выразил уверенность, что работа будет двигаться хорошими темпами.

В октябре во время встречи с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом Путин также заявил, что Проект газопровода "Сила Сибири 2" будет двигаться хорошими темпами, в его реализации заинтересованы все страны, по территории которых пройдет магистраль.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй также отмечал важность проекта и сообщал, что стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам.

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 миллиардов кубометров газа в год.

В 2024 году может начаться строительство газопровода "Союз Восток". Длиною почти в тысячу километров, он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2". Ресурсная база этого газопровода — месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее ориентированные на европейский рынок.