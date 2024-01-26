МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Китай по итогам 2023 года вновь стал крупнейшим импортером сжиженного природного газа (СПГ), говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Главными поставщиками для страны были Австралия, Катар, Россия, Малайзия и Индонезия, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Названы основные покупатели катарского СПГ в Европе

"Китай восстановил свои позиции крупнейшего в мире импортера СПГ: закупки СПГ страной увеличились на 14% (или 12 миллиардов кубометров) в 2023 году, хотя и остались ниже рекордного уровня, достигнутого в 2021 году", — сказано в отчете МЭА.

По данным китайской таможни, страна импортировала по итогам прошлого года 71,3 миллиона тонн сжиженного природного газа на 45 миллиардов долларов. В 2022 году закупки составили 66,4 миллиона тонн на 52,2 миллиарда долларов, а в 2021 году — рекордные 78,8 миллиона тонн на 44,1 миллиарда долларов.

Главным поставщиком СПГ в Китай в прошлом году остались Австралия, нарастившая поставки на 11% — до 24,2 миллиона тонн, и Катар (+6,3%, 16,7 миллиона тонн). Россия поднялась на третье место с четвертого, нарастив экспорт на 22,8% — до 8,1 миллиона тонн. В пятерку также вошли Малайзия, снизившая продажи на 4% (7,1 миллиона тонн) и опустившаяся на одну позицию, и Индонезия (+6,8%, 4 миллиона тонн).

Во второй пятерке основных поставщиков местами поменялись США, удвоившие экспорт СПГ в Китай до 3,15 миллиона тонн, и Папуа-Новая Гвинея, которая сохранила поставки на уровне 2,5 миллиона тонн. Оман опустился на одну позицию — с восьмого на девятое место, хотя он нарастил экспорт на 8% — до 1 миллиона тонн.

Из новичков здесь — Нигерия, которая стала восьмым крупнейшим поставщиком с поставками в 1,2 миллиона тонн, и Бруней, который расположился на десятом месте с 716 тысячами тонн. Тринидад и Тобаго, а также Экваториальная Гвинея выпали из десятки основных поставщиков СПГ в Китай.