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"Помощь Путину". В США раскритиковали решение Байдена
Газ
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Президент США Джо Байден, запретив экспорт за рубеж сжиженного природного газа, тем самым помог России, заявил интервью Fox News cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. "На... ПРАЙМ, 03.02.2024
энергетика, новости, газ, спг, газ, сша, джо байден, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, запретив экспорт за рубеж сжиженного природного газа, тем самым помог России, заявил интервью Fox News cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.
"На прошлой неделе что сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется закупать его у России вместо Штатов", — сказал сенатор.
По его мнению, такое решение приведет к утере рабочих мест для американцев и окажет Путину помощь..
"Это пример слабости Байдена", — подчеркнул Круз.
Ранее президент США объявил о приостановке процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата, что вызвало критику со стороны республиканцев.