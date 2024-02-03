МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, запретив экспорт за рубеж сжиженного природного газа, тем самым помог России, заявил интервью Fox News cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. Регулятор Техаса осудил решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ

"На прошлой неделе что сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется закупать его у России вместо Штатов", — сказал сенатор.

По его мнению, такое решение приведет к утере рабочих мест для американцев и окажет Путину помощь..

"Это пример слабости Байдена", — подчеркнул Круз.

Ранее президент США объявил о приостановке процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата, что вызвало критику со стороны республиканцев.