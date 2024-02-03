МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, запретив экспорт за рубеж сжиженного природного газа, тем самым помог России, заявил интервью Fox News cенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. 

Шаровые резервуары на окраине Хьюстона, штат Техас

Регулятор Техаса осудил решение Байдена по контрактам на экспорт СПГ

"На прошлой неделе что сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется закупать его у России вместо Штатов", — сказал сенатор.

По его мнению, такое решение приведет к утере рабочих мест для американцев и окажет Путину помощь..

"Это пример слабости Байдена", — подчеркнул Круз.

Ранее президент США объявил о приостановке процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата, что вызвало критику со стороны республиканцев.