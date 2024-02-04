МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Катар приостановил некоторые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу через Красное море не только из-за риска обстрелов йеменских хуситов, но и по экономическим причинам: страна хочет дождаться улучшения ценовой конъюнктуры на европейском рынке газа, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Поступления СПГ в Европу за январь упали до минимума

"Катар пользуется случаем, чтобы объявить форс-мажор по своим поставкам СПГ в европейские страны, говоря о том, что есть опасность атак хуситов в районе Красного моря. Но Катар не перенаправляет свой экспорт, а в основном приостанавливает его. Тут очень большая разница. Возможно, есть и экономическая причина, она связана в первую очередь с тем, что конъюнктура цен на европейском газовом рынке сегодня не особо выгодна для поставщиков на этот рынок", — сказал он.

"Думаю, что Катар опосредованно пытается изменить ситуацию в свою пользу. Если цены пойдут вверх, то и катарский СПГ тем или иным образом будет попадать в Европу", — добавил Громов.

Таким образом, с одной стороны, Катар демонстрирует озабоченность рисками эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, он пытается улучшить ценовую конъюнктуру на природный газ в Европе, говорит Громов.

Тем временем сейчас цены на газ в Европе не демонстрируют значительный рост на фоне конфликта в Красном море. Так, по состоянию на 14.48 мск пятницы биржевые цены на газ в Европе росли на 1,7%, до 330 долларов по сравнению с предыдущим торговым днем. В то же время запасы газа в ЕС остаются на высоком уровне и составляют 71%, отмечает Energi Danmark.

Ряд нефтегазовых компаний, включая англо-нидерландскую Shell, британскую BP и катарскую QatarEnergy, приостановили перевозки через Суэцкий канал. На прошлой неделе ближневосточная компания проинформировала европейских покупателей о задержках и переносе поставок, сообщало агентство Блумберг. Отгрузку СПГ компанией QatarEnergy, запланированную на начало февраля на терминале компании Edison в Адриатическом море в Италии, перенесли на конец месяца.