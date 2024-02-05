2024-02-05T09:21:14+03:00
2024-02-05T09:21:14+03:00
2024-02-05T09:21:14+03:00
2024
https://1prime.ru/gas/20240205/842983266.html
Назван объем закупленного Нидерландами российского СПГ в 2023 году
Газ
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Нидерланды импортировали 0,8 миллиарда кубометров российского сжиженного природного газа с января по июль 2023 года, это немалая цифра, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в... ПРАЙМ, 05.02.2024
энергетика, новости, газ, нидерланды, россия, поставки спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГААГА, 5 фев — ПРАЙМ. Нидерланды импортировали 0,8 миллиарда кубометров российского сжиженного природного газа с января по июль 2023 года, это немалая цифра, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постпред страны при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Закупки российского сжиженного природного газа европейскими потребителями продолжаются, поскольку в отношении этого вида топлива ЕС санкции не вводил… Нидерланды не являются здесь лидерами, но, тем не менее, цифры противоречат заявлениям Гааги о "преодолении зависимости от России": с января по июль 2023 года королевство импортировало 0,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Это немалая цифра", — сказал посол.
По его словам, в СМИ отмечалось, что количество импортированного в Евросоюз российского СПГ по итогам прошлого года выросло чуть ли не в два раза по сравнению с 2022 годом.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.