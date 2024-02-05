ГААГА, 5 фев — ПРАЙМ. Нидерланды импортировали 0,8 миллиарда кубометров российского сжиженного природного газа с января по июль 2023 года, это немалая цифра, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постпред страны при ОЗХО Владимир Тарабрин. Торговый оборот между Россией и Нидерландами снизился на 84 процента

"Закупки российского сжиженного природного газа европейскими потребителями продолжаются, поскольку в отношении этого вида топлива ЕС санкции не вводил… Нидерланды не являются здесь лидерами, но, тем не менее, цифры противоречат заявлениям Гааги о "преодолении зависимости от России": с января по июль 2023 года королевство импортировало 0,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Это немалая цифра", — сказал посол.

По его словам, в СМИ отмечалось, что количество импортированного в Евросоюз российского СПГ по итогам прошлого года выросло чуть ли не в два раза по сравнению с 2022 годом.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.