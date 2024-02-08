ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Решение администрации США приостановить согласование новых разрешений на поставки за рубеж СПГ не отразится на снабжении топливом американских союзников, включая европейцев, заявил замминистра энергетики Дэвид Турк. В США обратили внимание на критическую ситуацию на Украине

В прошлом месяце Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой".

"Эта временная пауза для обновления нашего анализа не повлияет на способности поставлять СПГ нашим союзникам. Эта пауза в отношении новых разрешений не мешает текущему экспорту или иным проектам, которые уже согласованы или находятся на стадии строительства", — сказал Турк, выступая в американском сенате.

Он добавил, что США утроили экспортные возможности за последние пять лет, став крупнейшим в мире поставщиком СПГ, и собираются дополнительно удвоить их к концу десятилетия.

"Важно подчеркнуть, чем не является объявленный пересмотр. Это не ретроактивный пересмотр уже одобренных экспортных поставок. Это не скажется на наших возможностях снабжать наших союзников. И это не является беспрецедентным шагом", — сказал Турк.

Турк процитировал мнение Еврокомиссии, которая не видит "кратко- или среднесрочных последствий для поставок энергоносителей в Европу", куда идут 60% американского экспорта СПГ. Замминистра также привел прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому спрос на газ со стороны европейских потребителей снизится на 20% в 2021-2026 годах.