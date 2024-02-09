МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил — "вы, конечно". Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

"Кто взорвал "Северный поток"?" — спросил Карлсон Путина в интервью, опубликованном на сайте американского журналиста.

"Вы, конечно", — ответил российский президент со смехом.

"Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток", — пошутил в ответ журналист.

"У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет", — ответил на это Путин.

Расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать, заявил президент.

"Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", — сказал Путин.

При этом он заверил, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его.

"Северный поток 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста", — сказал Путин.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.