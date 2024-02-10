АШХАБАД, 10 фев — ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2023 году составила более 80,6 миллиарда кубометров, добыча нефти — свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Индия спасла мир от дорогой нефти, пишут СМИ

Соответствующие данные на расширенном заседании правительства по итогам 2023 года привел председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.

"По итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен устойчивый рост. В частности, добыча природного газа составила 80 618,7 миллиона кубометров, нефти — 8 миллионов 316,7 тысячи тонн", — цитирует главу Госкомстата "Нейтральный Туркменистан".

Выступивший на заседании вице-премьер по ТЭК Батыр Аманов также сообщил, что "план по добыче природного и попутного газа выполнен на 106,9 процента, а по экспорту "голубого топлива" — на 112,6 процента".

Половина добытого в Туркмении в минувшем году природного газа пойдет на экспорт в Китай. Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно поставляет в Поднебесную около 40 миллиардов кубометров трубопроводного газа, будучи его крупнейшим поставщиком на рынок КНР.