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В Туркмении раскрыли объем добытых в 2023 году нефти и газа
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Добыча природного газа в Туркмении в 2023 году составила более 80,6 миллиарда кубометров, добыча нефти — свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает в субботу русскоязычная газета... ПРАЙМ, 10.02.2024
нефть, энергетика, новости, газ, туркмения, добыча нефти, добыча газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АШХАБАД, 10 фев — ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2023 году составила более 80,6 миллиарда кубометров, добыча нефти — свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующие данные на расширенном заседании правительства по итогам 2023 года привел председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.
"По итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен устойчивый рост. В частности, добыча природного газа составила 80 618,7 миллиона кубометров, нефти — 8 миллионов 316,7 тысячи тонн", — цитирует главу Госкомстата "Нейтральный Туркменистан".
Выступивший на заседании вице-премьер по ТЭК Батыр Аманов также сообщил, что "план по добыче природного и попутного газа выполнен на 106,9 процента, а по экспорту "голубого топлива" — на 112,6 процента".
Половина добытого в Туркмении в минувшем году природного газа пойдет на экспорт в Китай. Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно поставляет в Поднебесную около 40 миллиардов кубометров трубопроводного газа, будучи его крупнейшим поставщиком на рынок КНР.