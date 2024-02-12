КИШИНЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что завела уголовное дело, чтобы проверить возможные нарушения, которые были допущены в октябре 2021 года при продлении контракта между "Газпромом" и "Молдовагазом". Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон

"Возможные нарушения, допущенные 29 октября 2021 года во время переговорного процесса о продлении действия контракта, заключенного между ПАО "Газпром" и "Молдовагазом", а также подписание протокола об урегулировании проблемных для Молдавии тем в газовой сфере, стали объектом расследования, которое проводит генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура постановила возбудить уголовное расследование по делу на основании 327 и 328 статей уголовного кодекса", — говорится в заявлении генпрокуратуры, которое опубликовал телеканал Publika TV.

Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенным в корыстных или иных интересах, а также о превышении полномочий лицом, который занимает государственную должность. В первом случае виновному может грозить лишение свободы на срок до 7 лет, во втором — до 10 лет.

Главным переговорщиком со стороны Молдавии был действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".