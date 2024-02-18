МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России по итогам прошлого года стали Испания и Бельгия — на них пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Южная Корея удвоила импорт СПГ из России

Так, Испания в прошлом году приобрела более 40% всего поставленного Россией сжиженного природного газа — 5,24 миллиарда кубометров, что на 5% больше объема годом ранее.

Бельгия стала второй с долей в 30% от европейского импорта российского СПГ. Страна увеличила закупки в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров. Третьим крупнейшим покупателем стали Нидерланды, хотя объем их покупок уменьшился в годовом выражении в 1,9 раза, до 2,1 миллиарда кубометров.

Абсолютным лидером по росту закупок СПГ у России стала Греция — они подскочили в 4,1 раза, до 750 миллионов кубометров. В результате страна стала четвертым крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. Португалия, которая увеличила покупки в 1,4 раза и приобрела по итогу года 390 миллионов кубометров, стала пятой. Также небольшие покупки были у Финляндии, Италии, Швеции, Эстонии и Литвы — совокупно около 380 миллионов кубометров.

По итогам прошлого года Евросоюз в целом нарастил покупки российского СПГ примерно на 3%, до 12,7 миллиарда кубометров.