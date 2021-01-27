МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) планирует вернуться на полную мощность к 1 февраля, при этом созданных запасов бензина на Дальнем Востоке хватит минимум на 10 дней, сообщили в Минэнерго России. Эксперт рассказал, будет ли резкий рост цен на бензин

Ранее в среду о перебоях c топливом из-за модернизации этого НПЗ заявил зампред правительства Хабаровского края по топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ Анатолий Литвинчук. По его словам, дефицит бензина возник как в Хабаровском крае, так и в других регионах ДФО.

"К настоящему моменту запасы автобензинов в регионах ДФО по бензинам марок 92 и 95 составляют минимум 10 дней… Выход ХНПЗ на полную мощность производства нефтепродуктов запланирован к 1 февраля", — сказали в министерстве.

"Хабаровский НПЗ произвел модернизацию узла установки, отвечающего за выпуск высокооктанового бензина. На время модернизации оборудования АО "ННК" при содействии Минэнерго России обеспечило дополнительные поставки в регионы присутствия необходимого объема автобензинов для обеспечения повышенного спроса на собственной сети АЗС", — сообщили журналистам в пресс-службе ННК.

Представитель компании добавил, что на текущий момент задержка с поставками топлива устранена. Необходимые объемы автобензинов направляются на Дальний Восток и скоро будут на месте. По расчетам специалистов, ХНПЗ выйдет на полную мощность производства нефтепродуктов к концу недели. Также проработан вопрос заимствования ресурса из запасов Росрезерва.

ННК — предприятие Эдуарда Худайнатова, бывшего президента "Роснефти". С сентября 2017 года до середины июня 2020 года компания носила название "Нефтегазхолдинг". Ее основные активы расположены на Дальнем Востоке: Хабаровский НПЗ мощностью 5 миллионов тонн нефти в год и сеть более чем из 200 АЗС. Также предприятия ННК занимаются добычей и сбытом нефти и нефтепродуктов. Общий объем добычи составляет более 2 миллионов тонн нефти в год. Единственный акционер — Alliance Oil Company (Бермудские острова).