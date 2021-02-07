МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Необходимо восстанавливать вывозные таможенные пошлины на газ и нефть, а также быстро уменьшать налоги внутри страны. Все эти меры могут помочь снизить цены на бензин. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на комментарий экс-депутата Госдумы России, главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН Ивана Грачева.

По мнению экономиста, замена внутренних вывозных таможенных пошлин на внутренние налоги обязательно приведет к дефициту бензина и к росту его стоимости.

"Надо, особенно с учетом роста цен на углеводороды, который и дальше будет идти, немедленно восстанавливать вывозные таможенные пошлины на газ и нефть и быстро уменьшать налоги внутри страны. Тогда может произойти даже понижение цен на бензин", — подытожил Грачев.

По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. В Хабаровске автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топливо. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики начали продавать бензин по 100 рублей за литр. В Минэнерго РФ объяснили, что цены топлива на АЗС в начале 2021 года выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты.