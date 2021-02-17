МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в прошлом году нарастила по сравнению с 2019 годом производство бензина на двух собственных российских НПЗ — Московском и Омском — на 5,8%, до 8,28 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 4,9%, до 8,98 миллиона тонн, сообщила компания. "Газпром нефть" рассчитывает получить льготы на Приобском месторождении

Кроме того, глубина переработки на Московском и Омском НПЗ возросла на 1,9 и 4,3 процентного пункта, достигнув показателей 84,1% и 93,9% соответственно. Совокупно эти два НПЗ за год обеспечили переработку 29,79 миллиона тонн нефтяного сырья. Кроме того, "Газпром нефть" продолжила тренд на сокращение выпуска мазута, уменьшив его производство на своих НПЗ в прошлом году на 31%.

"Благодаря инструментам цифрового мониторинга и планирования "Газпром нефти" предприятия обеспечили гибкий подход к производству востребованных нефтепродуктов в условиях высокой волатильности рынка", — подчеркнули в компании.

Также "Газпром нефть" нарастила производство товарных дорожных и строительных битумов на 11,1%, до 1,86 миллиона тонн. Московский НПЗ повысил выпуск полимерно-битумных вяжущих материалов на 16%, до 24,4 тысячи тонн, Омский НПЗ увеличил производство бензина с октановым числом 100 на 13,4%, до 68,7 тысячи тонн, низкосернистого судового топлива — в 100 раз, до 888,3 тысячи тонн.

"Газпром нефть" в России владеет двумя собственными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) — Московским и Омским, а также НПЗ "Славнефть-ЯНОС" — совместным предприятием с "Роснефтью". Кроме того, "Газпром нефть" совместно с Сербией владеет компанией NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).