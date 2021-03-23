МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Мер по стабилизации ситуации, которые сегодня обсуждают в правительстве, недостаточно, считают в НТС. Чтобы не допустить топливного кризиса, представители отрасли призвали кабмин принять дополнительные решения по стабилизации рынка. Об этом говорится в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают "Известия". В Москве выросли цены на бензин

Учитывая, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, все выше вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года. При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год, говорится в письме к Мишустину.

Чтобы избежать топливного кризиса, нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, отмечают в НТС. Это повысит привлекательность поставок на внутренний рынок. Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. Также в союзе предлагают отменить демпфер: вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором, указывают в НТС.