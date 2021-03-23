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2021
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Бизнес заявил о рисках резкого подорожания бензина
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Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Мер по стабилизации ситуации,... ПРАЙМ, 23.03.2021
бензин, новости, бизнес, энергетика, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Мер по стабилизации ситуации, которые сегодня обсуждают в правительстве, недостаточно, считают в НТС. Чтобы не допустить топливного кризиса, представители отрасли призвали кабмин принять дополнительные решения по стабилизации рынка. Об этом говорится в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают "Известия".
Учитывая, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, все выше вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года. При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год, говорится в письме к Мишустину.
Чтобы избежать топливного кризиса, нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, отмечают в НТС. Это повысит привлекательность поставок на внутренний рынок. Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. Также в союзе предлагают отменить демпфер: вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором, указывают в НТС.