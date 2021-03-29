МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжают расти уже пятнадцать недель подряд, всего за почти четыре месяца цена бензина Аи-92 выросла на 1,52 рубля, до 45,07 рубля за литр, подсчитало РИА Новости на основе данных Московской топливной ассоциации (МТА). Росстат сообщил о росте цен на бензин за неделю

Бензин марки Аи-95 за эти пятнадцать недель подорожал на московских АЗС на 1,58 рубля, до 49,66 рубля за литр, Аи-98 — на 1,87 рубля, до 56,16 рубля. Дизельное топливо также продолжает непрерывный рост в цене: с середины января оно подорожало на 85 копеек, достигнув 49,18 рубля.

При этом только за прошедшую неделю, с 22 по 29 марта, Аи-92 подорожал в столице на 14 копеек, Аи-95 — на 15 копеек, а Аи-98 — на 20 копеек. Цена дизельного топлива выросла за неделю на 17 копеек. По данным МТА, цены на бензин и дизтопливо за прошедшую неделю подняли московские сети АЗС "Газпром нефти", "Лукойла", а также "Нефть Магистраль" и "Транс-АЗС".

Правительство РФ решило донастроить механизм демпфера, сглаживающий колебания цен на топливо. Сделать это планируется с 1 мая, понизив условную цену бензина в формуле расчета, а также используя фактические темпы роста розничных цен для индексации условных в последующие периоды. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.

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