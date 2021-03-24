Автоэксперт назвал неожиданные способы сэкономить на бензине
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Для того, чтобы сэкономить на топливе, лучше всего вообще не ездить на автомобиле — это будет большим подарком бюджету и экологии. Но если все-таки тяга к перемещению в пространстве непреодолима, и есть желание сделать это с минимальными финансовыми потерями, то следует постараться. Прежде всего, необходимо исключить резкие ускорения и торможения, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — добавил эксперт.
Желательно двигаться на минимальных оборотах двигателя, а для этого стараться использовать повышенные передачи.
Если у вас автомат, то можно выбрать зимний режим, который сделает педаль газа менее чувствительной и стараться держать более высокую передачу. Это можно делать и летом.
Кроме того, нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, к которым относятся информационно-развлекательная система и кондиционер.
Если и этого недостаточно, то совсем отключаем вентиляцию и ни в коем случае не открываем окна. При открытых окнах автомобиль начинает испытывать дополнительное аэродинамическое сопротивление.
"Кстати, если на крыше вашего автомобиля есть багажник, и вы им не пользуетесь, то его тоже лучше снять", — рекомендует Васильев.
При вождении необходимо учитывать рельеф местности. Под горку можно плавно ускоряться, чтобы подъем преодолеть больше накатом. Старайтесь выбирать оптимально пологую траекторию при преодолении поворотов.
"Рулём надо работать "плавно и скупо", поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И конечно, стараемся заправляться на проверенных или брендовых заправках, поскольку при использовании качественного топлива его расход будет меньше. Также стоит планировать маршрут таким образом, чтобы по возможности не оказаться в пробках", — резюмирует эксперт.
https://1prime.ru/energy/20210324/833301524.html