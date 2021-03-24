МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Для того, чтобы сэкономить на топливе, лучше всего вообще не ездить на автомобиле — это будет большим подарком бюджету и экологии. Но если все-таки тяга к перемещению в пространстве непреодолима, и есть желание сделать это с минимальными финансовыми потерями, то следует постараться. Прежде всего, необходимо исключить резкие ускорения и торможения, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Автоэксперт рассказал, когда можно вернуть машину обратно в салон

"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — добавил эксперт.

Желательно двигаться на минимальных оборотах двигателя, а для этого стараться использовать повышенные передачи.

Если у вас автомат, то можно выбрать зимний режим, который сделает педаль газа менее чувствительной и стараться держать более высокую передачу. Это можно делать и летом.

Кроме того, нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, к которым относятся информационно-развлекательная система и кондиционер.

Если и этого недостаточно, то совсем отключаем вентиляцию и ни в коем случае не открываем окна. При открытых окнах автомобиль начинает испытывать дополнительное аэродинамическое сопротивление.

"Кстати, если на крыше вашего автомобиля есть багажник, и вы им не пользуетесь, то его тоже лучше снять", — рекомендует Васильев. Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

При вождении необходимо учитывать рельеф местности. Под горку можно плавно ускоряться, чтобы подъем преодолеть больше накатом. Старайтесь выбирать оптимально пологую траекторию при преодолении поворотов.

"Рулём надо работать "плавно и скупо", поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И конечно, стараемся заправляться на проверенных или брендовых заправках, поскольку при использовании качественного топлива его расход будет меньше. Также стоит планировать маршрут таким образом, чтобы по возможности не оказаться в пробках", — резюмирует эксперт.