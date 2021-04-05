МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 29 марта по 5 апреля вновь увеличились, самый существенный рост показал бензин Аи-98, цена на который выросла в среднем на 16 копеек — до 56,32 рубля за литр, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Чуть меньше в столице выросла средневзвешенная цена на дизельное топливо — на 15 копеек, до 49,33 рубля за литр. Стоимость бензина марки Аи-95 увеличилась на 13 копеек, до 49,79 рубля за литр, а Аи-92 — на 11 копеек, до 45,18 рубля за литр. ОНФ: бензин не доливают на каждой пятой АЗС Москвы и Подмосковья

При этом стоимость бензина на московских заправках растет непрерывно уже 16 недель, марка Аи-95 за это время выросла в цене на 1,71 рубля, а Аи-98 — на 2,03 рубля. Дизельное топливо также продолжает непрерывный рост в цене: с середины января оно подорожало на 1 рубль.

Цены на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо за прошедшую неделю выросли на шести сетях АЗС из десяти: это сети заправок "Татнефти", "Глобал" (бренд "ЕКА"), "ТНК-Столица" (входят в "Роснефть") и "РН-Москва", Shell и "Петрол Комплекс". Марка Аи-98 подорожала у Shell, "Петрол Комплекс", "ТНК-Столица" (входят в "Роснефть") и "РН-Москва".

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