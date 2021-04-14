МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ФАС России констатирует снижение биржевых цен на бензин и дизельное топливо с конца марта, стабилизировать ситуацию позволило повышение обязательного норматива продаж, сообщает служба.

"Биржевые цены на бензин продолжают снижаться с конца марта", — говорится в сообщении ФАС. ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Служба отмечает, что 14 апреля, по данным сайта АО "СПбМТСБ", национальный ценовый индекс бензина Регуляр-92 снизился до 52 272 рублей за тонну по сравнению с пиковым показателем в 54 977 рублей за тонну 10 марта, а соответствующий индекс бензина Премиум-95 снизился с пикового уровня в 56 715 рублей за тонну на 25 марта до 54 367 рублей.

"Ранее ФАС совместно с Минэнерго России приняли приказ, предусматривающий увеличение минимальных величин продаж нефтепродуктов на биржевых торгах.

Он позволил нарастить объем предложения на внутреннем рынке, что стабилизировало ситуацию и в моменте приостановило рост оптовых цен. Приказ позволил сдержать возможный больший рост внутренних оптовых цен, при очень высоких экспортных ценах", — заключает ведомство. В Минэнерго прогнозируют рост выпуска бензина и дизеля

Ранее в апреле президент СПбМТСБ Алексей Рыбников говорил, что нефтяники увеличили объем продаж бензина на бирже вслед за поднятием норматива обязательных продаж до 11% с марта, это поддержало стабильность цен. В свою очередь, управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков отмечал, что в январе объем продаж бензина на бирже составил 481 тысячу тонн, тогда как в марте показатель вырос в 1,7 раза.

Норматив биржевых продаж нефтепродуктов был повышен с марта приказом ФАС и Минэнерго: бензина с 10% до 11% от месячного объема производства, дизтоплива — с 6% до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) — с 5% до 7,5%.

Читайте также:

ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сервисов в поиске