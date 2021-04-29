МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Бензин на московских заправках подешевел впервые за четыре месяца

"В целях бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке РФ предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка РФ товаров отдельными видами нефтепродуктов (бензинов и легких дистиллятов)", — говорится в документе.

Как уточняется в тексте проекта, ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. Предполагаемая дата вступления в силу постановления — 26 июня 2021 года, указано в материалах проекта.

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