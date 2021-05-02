МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Возможное ограничение Россией экспорта бензина из страны является скорее сигналом для производящих компаний о том, что власти готовы пойти на крайние меры ради сдерживания роста цен на АЗС, нежели реальной угрозой, пишет "Российская газета".

Отмечается, что цены на заправках в стране уже стабилизируются.

Как сообщал Росстат, вторую неделю стоимость бензина в рознице демонстрирует минимальный рост, изменившись в среднем всего на 3 копейки.

Ранее еженедельный рост цен фиксировался выше 10 копеек.

Правовая база для временного запрета на экспорт бензина подготовлена на крайний случай, заявил изданию аналитик "Финам" Сергей Кауфман. На сегодняшний день правительство снизило индикативную цену в формуле демпфера. Это повысит выплаты нефтяникам при высоких ценах на нефтепродукты на экспортных рынках.

Помимо этого, внутри страны были повышены запасы топлива, а цены на нефть, делавшие экспорт нефтепродуктов столь привлекательным, приостановили рост, отметил эксперт.

Накопленные запасы бензина в стране оцениваются в 1,72 млн тонн. Это более чем достаточное количество для недопущения дефицита на внутреннем рынке.

Для сравнения, за весь прошлый 2020 год в России было произведено 38,4 млн тонн бензина, из них на экспорт ушло 5,82 млн тонн или около 15% от общего объема.

"Причем несколько крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), например, в Ленинградской, Рязанской и Нижегородской области, в значительной степени ориентированы на поставки за границу, и их экспорт никак не мог в этом году повлиять на насыщение внутреннего рынка топливом", — пишет газета.

Скорее речь идет о совокупности факторов, которые привели к подорожанию. Это:

рост нефтяных котировок,



ослабление рубля,

увеличение налогов для нефтяных компаний,

недостаточность компенсаций по демпферу.

Временный дефицит топлива был замечен только на Дальнем Востоке из-за ремонта на НПЗ. В остальных регионах ценники на АЗС просто росли, без видимого превышения спроса над предложением.

Учитывая накопленные запасы и изменение параметров демпфирующего механизма с 1 мая этого года, отмечает эксперт, у правительства есть все шансы добиться не только остановки роста и стабилизации цен на бензин, но даже некоторого их снижения.

На этом фоне не остается причин для роста цен на бензин выше уровня инфляции, так как властями задействовано слишком много механизмов для того, чтобы этого не допустить, поясняет Кауфман.

Запрет экспорта маловероятен еще из-за того, что многие российские НПЗ имеют контракты с иностранными компаниями на поставки топлива.

Даже как временная мера, запрет приведет к снижению доверия к российским поставщикам и необходимости выплаты неустоек за срыв отгрузок, подытожил специалист.