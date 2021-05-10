МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Практически каждый водитель сталкивался с проблемами некачественного бензина, однако данная проблема никуда не исчезла. О том, что надо делать, чтобы не столкнуться с этой проблемой, объяснила "Российская газета". Россиянам разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн

Избежать проблемы плохого бензина можно несколькими способами. Основной и самый верный — это заправляться бензином известных сетей, потому что они заботятся о своей репутации. Отдельно надо смотреть и на техническое оснащение заправки, и если есть сомнения, то лучше поехать на другую.

Помимо этого, эксперты советуют заливать только то топливо, которое рекомендовано производителем машины.

Если же в автомобиль все же попал суррогат, то необходимо сразу же остановится, потому что ехать на плохом бензине или дизельном топливе категорически не рекомендуется. Машину придется эвакуировать на буксире или эвакуаторе. Плохое топливо необходимо слить. Ездить на плохом топливе эксперты не рекомендуют, потому что с каждым лишним километром будет увеличиваться стоимость ремонта машины.

После этого в машине необходимо промыть топливный бак, систему подачи топлива, поменять свечи и фильтр.

Автоэксперты напоминают, что совсем плохой бензин можно отличить на глаз, потому что качественное топливо быстро испаряется и не оставляет никаких следов.