МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость владения электромобилем ниже топливных затрат на бензиновый и газовый автомобили, подсчитал для РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.

Эксперт в своих расчетах принял за условия годовой пробег автомобиля в 30 тысяч км; цену на бензин АИ-92 в 45 рублей за литр с расходом топлива в 10 литров на 100 км; цену на газ (метан) 20 рублей за кубометр с расходом метана 10 кубометров на 100 км; цену на электроэнергию для населения в 5 рублей за кВт.ч (дневной тариф) и 2 рубля за кВт.ч (ночной тариф) с расходом энергии в 30 кВт.ч на 100 км.

По данным эксперта, исходя из этих условий топливные затраты владельца электромобиля за год составят от 18 тысяч до 45 тысяч рублей (зарядка в Москве по ночному или дневному тарифу соответственно).

"Это намного ниже топливных затрат владельца бензинового (135 тысяч рублей) и газового автомобиля (60 тысяч рублей). Хотя по топливным затратам газовый автомобиль вполне сравним с электромобилем при зарядке по дневному тарифу – разница составляет около 15 тысяч рублей в год", – рассказал Амирагян.

По его словам, экономия от эксплуатации электромобиля может возрасти за счет бесплатной зарядки (в Москве есть такие станции), а также льгот по транспортному налогу (около 10-30 тысяч рублей в год в Москве). Когда выгоднее погасить кредит досрочно

"Таким образом, при пробеге 30 тысяч км в год экономия владельца электромобиля по топливу и транспортному налогу может составить около 100-150 тысяч рублей в год по сравнению с бензиновым автомобилем, и около 25-90 тысяч рублей в год по сравнению с газовым автомобилем", – подсчитал он.

Газовый автомобиль по сравнению с бензиновым приносит его владельцу экономию в размере около 75 тысяч рублей в год. Таким образом, переоборудование бензинового автомобиля на газ окупится примерно в течение года в зависимости от класса автомобиля и стоимости оборудования, отметил Амирагян.