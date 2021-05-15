МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Правительство России готово прибегнуть к крайним мерам и ввести запрет на экспорт бензина, чтобы не допустить рост цен на этот вид моторного топлива. При этом нефтяники в стране способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но угроза резкого роста цен сохраняется. Демпфирующий механизм не способен обеспечить стабильность на российском рынке нефтепродуктов. Ценообразование на российские нефтепродукты зависит от ситуации на внешних рынках. С этой зависимостью необходимо покончить.

МЕРА КРАЙНЯЯ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Проект об ограничении экспорта бензина из РФ будет рассмотрен в правительстве на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В России возник дефицит древесины для строительства домов

"Это одна из мер, достаточно крайних, для того, чтобы обеспечить необходимый объем нефтепродуктов на территории РФ", — заявил вице-премьер.

Минэнерго РФ в апреле подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период пикового спроса и ремонтов на НПЗ. Бензин и другие легкие дистилляты вносятся в перечень товаров, экспорт которых по решению правительства может быть ограничен или запрещен.

В конце апреля правительство разработало проект постановления о временном запрете экспорта бензина. Он предусматривает полный запрет экспорта этого вида моторного топлива — от низкооктанового прямогонного до высокооктанового — сроком на три месяца. В случае необходимости срок действия запрета может быть изменен по инициативе трех ведомств: Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

Министерство энергетики в прошлом году перед началом автомобильного сезона рекомендовало нефтяникам ограничить экспорт бензина. Однако эта мера не носила характер официального запрета. В этом не было необходимости, поскольку из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, спрос на моторное топливо внутри страны был крайне низким.

В интервью представителям СМИ Новак выразил уверенность, что на этой неделе законопроект будет рассмотрен правительством, а депутаты Государственной думы во время весенней сессии примут необходимые изменения в Налоговый кодекс. По заявлениям официальных лиц, указанные в законопроекте нормы фактически заработали с 1 мая, несмотря на то, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс не приняты.

В конце января этого года Министерство энергетики рекомендовало нефтеперерабатывающим предприятиям — в составе ВИНК и независимым — нарастить объемы производства в феврале-апреле с целью обеспечить потребности внутреннего рынка и увеличить запасы товарного бензина к 1 мая до 1,6-1,7 млн т. В конце января запасы товарного бензина в России составляли менее 1,2 млн т. Нефтяники с поставленной задачей справились. Согласно оценкам ЦДУ ТЭК, по состоянию на 3 мая запасы товарного бензина достигли 1,73 млн т. Этого объема достаточно для обеспечения спроса во время автомобильного сезона.

НЕХВАТКИ БЕНЗИНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

По данным ЦДУ ТЭК, производство бензина в России в первом квартале составило 9,89 млн т. Среднесуточный выпуск бензина уменьшился на 2,8% относительно января-марта 2020 г. Угроза дефицита: как Польша "пилит газовую трубу", на которой сидит

Объем экспорта нефтепродуктов из России в марте по сравнению с февралем вырос на 13%, до 12,9 миллиона тонн, а бензина — на 33,8%, до 645,3 тысячи тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Относительно дизеля у нас в принципе вопрос не стоит, а относительно автомобильного бензина — сегодня у нас достаточно объемов накопленных запасов… 1,7 миллиона тонн, по отношению к январю месяцу запасы увеличены где-то на 500 тысяч тонн. Это нам позволяет говорить о том, что компании на сегодняшний день выполняют рекомендации правительства, чтобы обеспечить необходимый объем запасов", — отметил вице-премьер.

Утвержденная правительством в июне 2020 года энергетическая стратегия России на период до 2035 года предполагает, что в ближайшие 15 лет потребление бензина в стране вырастет лишь на 4-5%, до 36,7-37,1 млн т/год по сравнению с 35,2 млн т — в 2018 г. По оценкам авторов стратегии, возможности российских НПЗ и ГПЗ по производству бензина будут значительно превышать потребности внутреннего рынка, в результате чего экспорт бензина к 2024 г. может повыситься в 2-2,5 раза по сравнению с показателем 2018 г., до 8,4-9,2 млн т/год, а в последующие десять лет — увеличиться еще вдвое, до 17,9-19,9 млн т/год.

Нехватки бензина в России не существует. Объемы производства позволяют полностью удовлетворить существующий и будущий спрос, но угроза роста цен сохраняется.

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ДЕМПФИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Правительство опасается, что моторное топливо, бензин в первую очередь, может резко подорожать предстоящим летом — в период пикового спроса. Подорожание моторного топлива повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости, включая продовольствие, и как следствие разгонит инфляцию, что после пандемии может вызвать социальное недовольство. Момент для завершения "Северного потока 2" может быть упущен

С целью недопущения подорожания бензина и других видов топлива правительство приняло решение скорректировать демпфирующий механизм.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания роста цена на моторное топливо на внутреннем рынке в России. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует производителям нефтепродуктов часть этой разницы. Если цены внутреннего рынка выше экспортных, то производители нефтепродуктов обязаны перечислить часть сверхприбыли, полученной от продаж внутри страны.

Согласно законопроекту, условная цена бензина будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

Условная цена бензина до конца этого года составит 52 300 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 55 200 рублям за тонну, в 2023 году — 56 900 рублям, в 2024 году — 58 650 рублям. А условная цена для дизельного топлива в нынешнем году сохранится на уровне 50 700 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 52 250 рублям за тонну, в 2023 году — 53 850 рублям, в 2024 году — 55 500 рублям за тонну.

Регулируя условные цены на моторное топливо, правительство надеется добиться стабильности цена на внутреннем рынке нефтепродуктов — подорожание бензина и дизеля не должно превышать темпы инфляции.

Принятие и реализация законопроекта, согласно финансово-экономическому обоснованию, может потребовать расходов федерального бюджета в размере 13,8 миллиарда рублей в 2021 году, 42,4 миллиарда рублей в 2022 году, 85,5 миллиарда рублей в 2023 году, 125,9 миллиарда рублей в 2024 году.

Демпфирующий механизм является несовершенным и не может обеспечить стабильность на российском рынке нефтепродуктов.

ПОКОНЧИТЬ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ВНЕШНЕГО РЫНКА

Демпфирующий механизм является частью процесса ценообразования внутри России, но напрямую зависит от ситуации на внешнем рынке нефтепродуктов, вне зоны влияния российского правительства. Цены на международном рынке подвержены большой волатильности. Кроме того, постоянно существуют риски изменения курса российского рубля по отношению к иностранным валютам — стабильность национальной валюты не является приоритетом Министерства финансов и Центрального банка РФ.

Компенсации со стороны государства и перечисления нефтяников, в случае получения сверхприбыли, рассчитываются на основе котировок нефтепродуктов, предоставляемых иностранным агентством Argus, что является крайне рискованным во время обострения отношений между Россией и Западом.

Необходимо совершенствовать механизмы ценообразования, увеличивать объемы биржевой и внебиржевой торговли за рубли, использовать котировки российских ценовых агентств для контроля ситуации на внебиржевом рынке. Это позволит покончить с зависимостью от внешнего рынка и сведет к минимуму риск неконтролируемого роста цен на моторное топливо на российском рынке, когда объемы производства значительно превышают внутренний спрос.

Если внутренний рынок станет приоритетным для российских производителей нефтепродуктов и будет покончено с зависимостью от внешнего рынка, то отпадет необходимость запрещать экспорт бензина в преддверии пика спроса.