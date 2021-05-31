МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Кировское УФАС РФ выдало "Лукойл-Уралнефтепродукт" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, сообщается на сайте ФАС.

"Кировское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", занимающего доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. В декабре 2020-мае 2021 года организация устанавливала различные цены на бензин на АЗС Кировской области", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте ФАС, компания пояснила, что на отдельных АЗС проводилось маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса. Так, "Лукойл-Уралнефтепродукт" днем повысил цену на 50-90 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снизил на 10 копеек.

По данным УФАС, проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС. В связи с этим "Лукойл-Уралнефтепродукт" было выдано предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилось маркетинговое исследование.

Предупреждение должно быть исполнено в течение 10 дней с даты его выдачи, в противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Отмечается, что аналогичное предупреждение было выдано компании Пермским УФАС в конце марта. "Лукойл-Уралнефтепродукт" исполнил его и снизил розничные цены на бензин раньше установленного законом десятидневного срока. Ранее ведомство поручило своим региональным управлениям усилить мониторинг на рынке нефтепродуктов, уделив особое внимание обоснованности изменения цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС.