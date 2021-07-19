МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цена за литр бензина в России может опуститься до 20 рублей при определенных курсах валют, рассказал журналистам вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

"Почему нет, если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 (рублей – ред.) Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения", — ответил он на вопрос о возможности снижения цены на бензин до 20 рублей за литр.

По его словам, российский рынок в ближайшие 20 лет останется рынком моторных топлив, но его качество будет постоянно повышаться. Постепенно в России будут появляться гибридные автомобили, которые будут экономить топливо.

"Для северных стран, таких как Россия, в ближайшие 20 лет автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут доминировать, но они будут становиться все более и более экологичными", — заключил Федун. Цена американской нефти WTI опустилась ниже $70 впервые с 17 июня

Мировые цены на нефть и валютные курсы подвержены волатильности, их рост давит на цены внутреннего топливного рынка России. При этом для ограничения роста розничной стоимости топлива на АЗС не выше инфляции в России действует так называемый демпфер.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.