МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, однако если они сохранятся на рекордном уровне, то на следующей неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Федун рассказал, в каком случае бензин может подешеветь до 20 рублей

В четверг стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд обновила исторический рекорд, а цена Аи-95 второй день подряд достигла максимума.

"Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя", — прокомментировал министр, слова которого приведены в официальном Telegram-канале Минэнерго.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", — также сообщил министр.