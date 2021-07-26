МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минэнерго России продолжит анализ цен на бирже в ближайшие дни и примет на его основе решение, запрещать ли экспорт бензина, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Нормативка под временный запрет готова, сейчас, соответственно, мы смотрим детали и смотрим на ежедневную динамику. Если вы посмотрите на последние два дня, то там и объемы на бирже выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому сейчас мы внимательно следим за этим", — сказал Сорокин, комментируя вопрос о возможности запрета экспорта бензина из РФ для стабилизации цен на бирже.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято "на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объемами топлива в ближайшие дни". "Если сейчас биржа наполняется и это сохраняется, то это один вариант. Если мы не видим вот такой положительной динамики, которая бы указывала, что она сохранится, то это, естественно, ускорит решение (о запрете экспорта — ред.)", — добавил замминистра.

На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, однако если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%.