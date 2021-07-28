МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), до 76% не входящих в крупные сети АЗС обманывают потребителей. Об этом сообщает газета "Аргументы и факты". Более низкий контроль за деятельностью сотрудников позволяет операторам малых заправок постоянно придумывать новые схемы. Рост цен на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы замедлился

Один из наиболее распространенных способов обмана — недолив заправщиком оплаченного топлива. Если водитель после оплаты вернулся в автомобиль, то недобросовестный сотрудник может раньше времени вытащить пистолет из бака и слить остатки в заранее подготовленную канистру. Данная манипуляция не составляет труда, так как в конце подачи топлива насос работает более точно и последний литр перекачивается дольше. Таким образом, один водитель может "принести" до 900 миллилитров бензина.

Еще одна схема предполагает взаимодействие заправщика и кассира. Когда водитель оплачивает покупку наличными, в кассе может "не оказаться сдачи", на что продавец предложит долить бензин на оставшуюся сумму. Если водитель согласится, то заправщик просто имитирует заливку дополнительного объема, а на самом деле также сольет его в припасенную канистру.

Не менее популярным среди недобросовестных предпринимателей является взлом программного обеспечения. В таком случае колонка будет автоматически подавать меньше топлива. По оценке специалистов, такая махинация позволяет "получать" в среднем 500 миллилитров на каждые 10 литров бензина. В итоге может сложиться парадоксальная ситуация, когда в 55-литровый бак будет залито 60 литров топлива. При этом контрольный замер не выявит нарушений, так как обычно "модифицрованная" колонка позволяет провести точную подачу при необходимости.