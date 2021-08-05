Абхазия не планирует обращаться к России из-за ситуации с топливом
Абхазия не планирует обращаться к России за помощью из-за сложной ситуации с топливом
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СУХУМ, 5 авг — ПРАЙМ. Абхазия не планирует обращаться к России за помощью в связи со сложной ситуацией на топливном рынке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария.
Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила, что ведомство предлагает правительству изменить ценовую политику в отношении нефтепродуктов из-за ситуации на топливном рынке. Позже на встрече с представителями четырех топливных компаний она заявила, что условия работы для участников топливного рынка в республике будут пересмотрены.
"Речь не идет о таком подходе", — сказала пресс-секретарь правительства, отвечая на вопрос, планирует ли Абхазия обращаться к России за помощью.
На многих заправках в Абхазии возникли автомобильные очереди, ситуацию спровоцировали невыгодные цены, по которым поставщик реализует нефтепродукты, а также отсутствие топлива в нужных объемах.