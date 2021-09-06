МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на заправках в Москве за неделю с 30 августа по 6 сентября внезапно упали — в среднем на 17 копеек, последний раз удешевление бензина было зафиксировано ещё в апреле, а "дизеля" — в мае, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Минэнерго рассказало, насколько был бы дороже бензин без демпфера

Так, по данным МТА, бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подешевел на 20 копеек, до 46,07 и 51,03 рубля за литр соответственно. Чуть меньшими темпами дешевел бензин Аи-100 — на 16 копеек, до 58,48 рубля. А стоимость дизельного топлива в Москве опустилась в среднем до 50,11 рубля за литр, снижение составило 12 копеек.

Стоимость бензина снизилась на сетях АЗС ряда крупных нефтяных компаний: "Роснефти" ("ТНК-Столица" и "РН-Москва"), "Газпром нефти", "Лукойла", "Татнефти". Также бензин подешевел на заправках "Петрол Комплекса". При этом бензин вырос в цене на заправках ЕКА и Shell.

Дизельное топливо подешевело у "ТНК-Столицы" и "РН-Москвы" и "Петрол Комплекса", а подорожало у "Татнефти" и Shell.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но пока они не были приняты.

Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. Также традиционно в весенне-летний период на плановом ремонте находится ряд нефтеперерабатывающих заводов.