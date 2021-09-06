МИНСК, 6 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 7 сентября повысятся на одну белорусскую копейку (0,29 российского рубля по текущему курсу — ред.), сообщила в понедельник пресс-служба государственного концерна "Белнефтехим".

Это 26-е изменение стоимости автомобильного топлива в стране в текущем году, каждый раз оно прибавляло по одной копейке в цене, в предыдущий раз – 10 августа. "Белнефтехим" ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.

"С учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 доллара США за 1 баррель в Республике Беларусь установлен новый предельный уровень розничных цен на топливо. С 7 сентября 2021 года цена бензина АИ-92-К5-Евро не должна превышать 1,96 белорусского рубля (56,79 российского рубля, или 0,78 доллара — ред.), АИ-95-К5-Евро – 2,06 белорусского рубля (59,68 российского рубля, или 0,82 доллара — ред.), АИ-98-К5-Евро – 2,28 белорусского рубля (66,06 российского рубля, или 0,91 доллара — ред.), ДТ – 2,06 белорусского рубля (59,68 российского рубля, или 0,82 доллара — ред.)", — говорится в сообщении на сайте концерна.

При этом в "Белнефтехиме" обратили внимание, что в целом "в условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в текущем году в результате политики сдержанной индексации удерживался на уровне 13,6%".

В прошлом году цены на автомобильное топливо на АЗС республики менялись 16 раз. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке менялись 28 раз, в 2018 году — 27 раз. В основном цены увеличивались за раз на одну копейку.