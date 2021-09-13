МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин на автозаправках в Москве за неделю с 6 по 13 сентября снова снизились — на 4 копейки, при этом цены на дизельное топливо остались на уровне прошлой недели, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Предложение об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму на этой неделе

Так, по данным МТА, бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100 за неделю подешевел в среднем на 4 копейки, до 46,03, 50,99 и 58,44 рубля за литр соответственно. А стоимость дизельного топлива в Москве осталась на уровне прошлой недели и составила 50,11 рубля за литр.

Стоимость бензина снижалась в сетях АЗС "Газпром нефти" и "Татнефти". При этом бензин вырос в цене на заправках Shell и "Транс-АЗС".

Дизельное топливо подешевело у "Татнефти", а подорожало — у "Транс-АЗС" и Shell.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но пока они не были приняты.

Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. Также традиционно в весенне-летний период на плановом ремонте находится ряд нефтеперерабатывающих заводов. На недельном интервале цены на московских заправках снизились, впервые с весны, лишь с началом осени.