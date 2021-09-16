МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Лукойл-Уралнефтепродукт" снизил цены на бензин на АЗС Пермского края в четвертый раз за сентябрь, благодаря чему их динамика находится в рамках годовой инфляции, говорится в сообщении краевого управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

С 16 сентября прошлого года цены на бензин Аи-92 на АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукта" в Пермском крае выросли суммарно на 4,93%, на бензин Аи-95 – на 4,9%, на дизельное топливо — на 5,61%, указывает ведомство.

"Темпы роста потребительских цен в РФ в августе 2021 года составили 6,7%, следовательно, рост цен на топливо на АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" не превышает уровня инфляции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем месяце "Лукойл-Уралнефтепродукт" четырежды снижал цены на автомобильный бензин на своих АЗС. По данным УФАС, 2 сентября эта цена упала на 12 копеек за литр, 4 сентября – ещё на 11 копеек, 6 сентября – на 15 копеек и сегодня, 16 сентября, — ещё на 5 копеек. Таким образом, за две недели бензин в рознице подешевел на 43 копейки за литр.

В марте "Лукойл-Уралнефтепродукт" также уже снижал цены на некоторых АЗС в Пермском крае для исполнения предупреждения пермского УФАС.