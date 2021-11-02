МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цены на бензин на автозаправках в Москве за неделю с 25 октября по 1 ноября выросли на 12 копеек и более, в зависимости от марки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Эксперты прогнозируют рекордный рост цен на бензин в Германии

По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 14 копеек, до 46,46 рубля за литр, Аи-95 — на 12 копеек, до 51,41 рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем на 13 копеек, до 58,89 рубля за литр. Неделей ранее этот рост составил 5, 6 и 4 копейки соответственно.

При этом удорожание дизельного топлива, напротив, замедлилось — если средняя цена на него за неделю с 18 по 25 октября выросла на 24 копейки, то теперь — на 15 копеек, составив 50,70 рубля за литр.

Стоимость бензина росла в сетях АЗС "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Газпром нефти", "Лукойла", "Петрол Комплекса" и Shell. Дизельное топливо дорожало у "Газпром нефти", "Лукойла", "Нефтьмагистрали" и Shell. Зимнее дизельное топливо в России второй день бьет рекорд на торгах

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, стоимость дизеля снизилась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. В конце сентября цены на бензин и дизельное топливо вновь начали расти.