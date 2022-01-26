МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области по подозрению в завышении цен на бензин, сообщила пресс-служба ведомства. "Газпром нефть" сообщила о планах по наращиванию добычи на ближайшие годы

"В Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" по признакам нарушения закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 10). Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов", — рассказали в пресс-службе ведомства. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля.

Замглавы ФАС Виталий Королев рассказал об этом на заседании окружных штабов в территориальных органах ФАС по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Участники этого заседания указали, что в некоторых регионах есть случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина.

"По полученным данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов", — пояснили в ФАС. Биржевые цены на авиакеросин и дизель продолжают бить рекорды

Королев также добавил, что в течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива. Это позволит обеспечить регионы необходимыми запасами нефтепродуктов для бесперебойных поставок.