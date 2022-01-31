МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы — более 900 литров, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости. В Финляндии рекордно дорожает бензин

Мировые цены на нефть в 2021 году преимущественно росли. В начале 2022 года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Вслед за ростом стоимости сырья стремительно дорожало и его производное — топливо, как в России, так и за рубежом.

"Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 920 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию", — указано в исследовании. Расчеты основаны на официальной статистике государств.

Россия в этом рейтинге расположилась примерно посередине — на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В топ-5 входят также Австрия, Великобритания и Дания.

Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в 6 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,4 раза меньше, чем в России.

Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины внизу рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.

Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.

При этом бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра бензина АИ-95 здесь лишь 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту — 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в России — 54,4 рублей за литр. Низкие цены на дизель также в Казахстане, Белоруссии и на Украине — менее 80 рублей за литр. Самый дорогой дизель продается в Швеции — 172,4 рубля за литр. Также более 140 рублей его литр стоит в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.

Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). Всего в 14 из 32 стран рост составил более 25%. Самая низкая динамика отмечена в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).