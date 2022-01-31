МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года вырос на 48,2%, до 725 тысяч тонн, а дизельного топлива — на 36,9%, до 863 тысяч, следует из материалов торговой площадки. Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 1,97 миллиона тонн, увеличившись на 31,9% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период превысил 106,35 миллиарда рублей, показав рост в годовом выражении на 56,8%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе составили 104 тысячи тонн, снизившись на 27,5%. Продажи топочного мазута выросли на 94,9%, до 138 тысяч тонн, а СУГов — на 16,5%, до 121 тысячи тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 19 тысяч тонн, сократившись на 66,4%.

Объем торгов на СПбМТСБ по итогам 2021 года вырос на 16,6% по сравнению с 2020 годом и составил 27,03 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,362 триллиона рублей, увеличившись за год на 39,8%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.