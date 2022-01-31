Продажи бензина на бирже в России в январе выросли на 48,2%, дизтоплива - на 36,9%
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года вырос на 48,2%, до 725 тысяч тонн, а дизельного топлива — на 36,9%, до 863 тысяч, следует из материалов торговой площадки.
При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 1,97 миллиона тонн, увеличившись на 31,9% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период превысил 106,35 миллиарда рублей, показав рост в годовом выражении на 56,8%.
Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе составили 104 тысячи тонн, снизившись на 27,5%. Продажи топочного мазута выросли на 94,9%, до 138 тысяч тонн, а СУГов — на 16,5%, до 121 тысячи тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 19 тысяч тонн, сократившись на 66,4%.
Объем торгов на СПбМТСБ по итогам 2021 года вырос на 16,6% по сравнению с 2020 годом и составил 27,03 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,362 триллиона рублей, увеличившись за год на 39,8%.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/gasoline/20220131/835943893.html