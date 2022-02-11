МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Лукойл-Уралнефтепродукт", дочки "Лукойла" в Пермском крае, из-за резкого роста стоимости бензинов АЗС в четвертом квартале прошлого года, сообщает служба. В Москве дорожает бензин АИ-92

"Пермское УФАС России пришло к выводу, что практика компании по определению уровня отпускных цен в соответствии с инфляцией при отсутствии для этого объективных экономических оснований не отвечает требованиям закона о защите конкуренции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что основной рост цен на нефтепродукты пришелся на последний квартал 2021 года, когда стоимость бензинов выросла в среднем на 2,5 рубля за один литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.

Также фактором для возбуждения дела является наличие нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, который принадлежит компании. Уточняется, что это значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС, однако при этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует.

Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 10 марта 2022 года.