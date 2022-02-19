ЛУГАНСК, 19 фев — ПРАЙМ. Большинство АЗС в Луганске отпускают топливо по талонам, передает корреспондент РИА Новости. Глава ЛНР запретил выезд мужчинам призывного возраста

По данным министерства топлива республики, реализация горюче-смазочных материалов через сеть автозаправочных станции "Луганскнефтепродукт" с 18 февраля осуществляется исключительно для заправки государственных и экстренных служб, транспорта ряда министерств, транспорта, организованного для эвакуации населения, а также для служб по жизнеобеспечению и безопасности ЛНР.

На большинстве частных заправок бензина сейчас нет. Сотрудники заправочных станций утверждают, что это связанно с ажиотажем из-за эвакуации населения.

"Люди сами спровоцировали дефицит топлива в Луганске", — поделился мнением один из операторов АЗС.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.