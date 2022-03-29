МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил разработать план экстренных мер поддержки для снижения негативного эффекта от растущих цен на нефть и зерновые культуры в свете событий на Украине, сообщило агентство Киодо. Япония высказалась о решении России выйти из диалога по мирному договору

Как ожидается, средства будут выделены из резервного фонда для реагирования на непредвиденные обстоятельства, которые, согласно проекту бюджета на 2022 финансовый год, стартующий 1 апреля, составят около 5 триллионов иен (около 42,9 миллиарда долларов).

Агентство подчеркивает, что обсуждения мер могут начаться внутри правящей Либерально-демократической партии со среды, 30 марта. Сами же меры, предположительно, будут сформулированы в апреле.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Японии увеличивалась 10 недель подряд, достигнув 13-летних рекордов на фоне роста мировых цен на нефть в свете санкций в отношении России и стремления ряда стран отказаться от закупок российской нефти. По данным японского центра информации о нефтепродуктах, средняя цена бензина в марте составила 174,8 иены (1,42 доллара) за литр, дизельного топлива – 154,5 иены (1,25 доллара) за литр, а керосина – 114,8 иены (0,93 доллара) за литр.