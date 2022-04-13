МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Резкий рост цен в Соединенных Штатах в марте произошел по вине Российской Федерации, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в штате Айова, передает РИА Новости. Названы причины резкого роста цен на удобрения в мире

"Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин", — сказал глава Белого дома.

Также, по мнению американского лидера, российская спецоперация на Украине вызвала подорожание газа и продуктов питания по всему миру.

Как стало известно ранее, по итогам марта потребительские цены в Америке выросли на 8,5% после роста на 7,9% в феврале.