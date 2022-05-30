МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Стоимость автомобильного топлива в Европе растет и все больше людей отдают предпочтение общественному транспорту или велосипеду, оставляя машины в гараже, пишет польское издание Gazeta.pl. СМИ: Япония пострадает от мирового кризиса агросырья и удобрений

Часть поляков объясняет такое поведение помимо экономии другими причинами: здоровье, экология, отсутствие пробок.

Однако для того, чтобы личные автомобили оставались на стоянках даже при условии падающих цен необходимо развитие коммуникаций и инфраструктуры. Иногда такую инфраструктуру приходится и вовсе создавать заново: во многих ситуациях альтернативы личному авто нет.

Рекордные цены на топливо и энергию сказываются и на водителях, и на бизнесе. Все больше городов Польши либо повышают цены на общественный транспорт или задумываются об этом. Стало дороже железнодорожное сообщение.

Вождение автомобиля тоже дорожает, и общественный транспорт — или велосипед — становится для поляков более привлекательным.

"Если вообще можно говорить о каком-либо выборе", — отмечает автор.

Жители разных частей Польши объяснили, почему они меняют вид транспорта.

Житель Вроцлава ездит на работу, за покупками и отвозит ребенка в детский сад. Чаще всего — независимо от времени года — он пользуется велосипедом, используя машину для передвижения на большие расстояния, в другие города. После роста цен на топливо он использует авто еще реже.

Житель Кракова чаще всего передвигается по городу и за его пределами на машине, и на нем рост цен сказался умеренно.

"Езжу достаточно много, чтобы ощутить рост цен, но не настолько, чтобы это существенно отягощало мой бюджет. Рост цен частично повлиял на мои привычки. Я пересел с машины на велосипед в качестве основного вида транспорта при поездке на работу", — пояснил собеседник издания.

Другой читатель из пригорода Варшавы признает, что из-за роста цен гораздо меньше ездит на машине. "Предпочитаю тратить больше времени на проезд на транспорте, чем сжигать больше топлива. Сестра, которая живет на другой стороне Варшавы, также пользуется общественным транспортом, когда может. Однако проезд на общественном транспорте занимает больше времени, и автобусы ходят редко. Если цены упадут до 6 злотых за литр, это, безусловно, будет означать соблазн вернуться к прежним привычкам", — рассказал поляк.

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