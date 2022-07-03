МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter бурно отреагировали на публикацию президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо, сообщает РИА Новости. Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин

Американский лидер написал: "Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас". По мнению Байдена, заправкам необходимо прислушаться к этом призыву, так как сейчас время "глобальных рисков".

Эта публикация вызвала буквально шквал язвительных комментариев.

"Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах", — отреагировал пользователь greg.

"О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет", — написал Paul Metzgar.

"Итак, мы переходим от "путинского повышения цен" к "просто бензоколонки дурят"", — глубокомысленно отметил Defiant L's.

В то же время David Williams призвал президента к логике: "Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью".

А пользователь K A L E O задал президенту такой вопрос: "Бро, их маржа один цент на галлон (3,785 литра — прим. ред.), о чем ты говоришь?"

"Нам не нужны законы, нам просто нужны твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо", — отблагодарил Байдена пользователь matt.