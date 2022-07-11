МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Бензин в России может значительно подешеветь через полгода, — такой прогноз в беседе с радио Sputnik дал президент некоммерческого партнерства "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин. В Узбекистане цены на бензин Аи-80 выросли на 13%

Оптовые цены на топливо в России снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке, отметил президент некоммерческого партнерства "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.

Эксперт констатировал, что к сегодняшнему дню внутреннем рынке страны образовался профицит топлива, и оптовые цены снизились, "но розничные цены сильно вниз не пошли" из-за боязни владельцев АЗС, что опт снова повысится в цене.

По мнению Ашихмина, розница заметно подешевеет, если оптовые цены продержатся на низком уровне как минимум полгода. Соответственно, он прогнозирует, что автовладельцы смогут заливать баки по гораздо более выгодным ценам примерно с начала 2023 года.

"Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз", — заключил эксперт.