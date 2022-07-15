МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются ежедневно, а визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели. Об этом заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Саудовской Аравии. Промышленное производство в США неожиданно снизилось в июне

"Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно", — отметил Байден, подчеркнув, что его визит на Бижний Восток поспособствует дальнейшему падению стоимости топлива. Это будет заметно "спустя еще пару недель", — сообщил президент США.

Кроме того, Байден обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.

Как добавил хозяин Белого дома, саудовская сторона "осознает важность и срочность данного вопроса". "Я ожидаю увидеть новые шаги на данном направлении в ближайшие недели", — подчеркнул Байден.